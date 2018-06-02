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Три награды завоевали белорусы на первом этапе КМ по академической гребле в Белграде
Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третий день турнира в столице Сербии на третью ступень пьедестала почета поднялись два белорусских экипажа.
Мужская четверка распашная без рулевого в составе Вадима Лялина, Дмитрия Выберанца, Игоря Пашевича и Николая Шарлапа заняла третье место. Выше белорусов оказались лишь два квартета из Нидерландов, занявшие первое и второе места.
Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана также стал бронзовым призером. Первое место заняли хорваты, серебряные призеры — чехи.
Как сообщалось ранее,
В олимпийском классе лодок в двойках парных белоруски Татьяна Кухта / Екатерина Карстен и Кристина Староселец / Татьяна Климович вышли в финал, однако не вошли в число призеров, заняв пятую и шестую позиции соответственно.
В медальном зачете соревнований белорусская команда с тремя наградами заняла девятое место. Победили гребцы из Нидерландов, которые в Белграде завоевали 10 медалей — семь золотых, две серебряные и одну бронзу.
Следующие этапы Кубка мира по академической гребле состоятся 21−24 июня в Линце и 13−15 июля в Люцерне.
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Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.
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