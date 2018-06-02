Три награды завоевали белорусы на первом этапе КМ по академической гребле в Белграде

Три награды завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусская федерация гребли

В третий день турнира в столице Сербии на третью ступень пьедестала почета поднялись два белорусских экипажа.

Мужская четверка распашная без рулевого в составе Вадима Лялина, Дмитрия Выберанца, Игоря Пашевича и Николая Шарлапа заняла третье место. Выше белорусов оказались лишь два квартета из Нидерландов, занявшие первое и второе места.

Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана также стал бронзовым призером. Первое место заняли хорваты, серебряные призеры — чехи.

Как сообщалось ранее, золотую награду в одиночке лодок легкого веса заняла белоруска Елена Фурман.

В олимпийском классе лодок в двойках парных белоруски Татьяна Кухта / Екатерина Карстен и Кристина Староселец / Татьяна Климович вышли в финал, однако не вошли в число призеров, заняв пятую и шестую позиции соответственно.

В медальном зачете соревнований белорусская команда с тремя наградами заняла девятое место. Победили гребцы из Нидерландов, которые в Белграде завоевали 10 медалей — семь золотых, две серебряные и одну бронзу.

Следующие этапы Кубка мира по академической гребле состоятся 21−24 июня в Линце и 13−15 июля в Люцерне.