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На трассе М1 под Барановичами автомобиль сбил лося

03.06.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло около полуночи 2 июня 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56079.php

На трассе М1 под Барановичами автомобиль сбил лося

Мужчина на автомобиле «Форд» ехал со стороны Минска, внезапно на трассу выбежал лось. После столкновения машину занесло в кювет.

«В результате лось погиб, мужчина от госпитализации отказался», – сообщается на неофициальной страничке Instagram станции скорой помощи в Барановичах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56079.php

На трассе М1 под Барановичами автомобиль сбил лося

Фото: @ssnmp_baranovichi


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56079.php

На трассе М1 под Барановичами автомобиль сбил лося

Фото: @ssnmp_baranovichi

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло около полуночи 2 июня 2018 года. Мужчина на автомобиле «Форд» ехал со стороны Минска, внезапно на трассу выбежал лось. После столкновения машину...
 
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