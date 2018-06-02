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На трассе М1 под Барановичами автомобиль сбил лося
03.06.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло около полуночи 2 июня 2018 года.
Мужчина на автомобиле «Форд» ехал со стороны Минска, внезапно на трассу выбежал лось. После столкновения машину занесло в кювет.
«В результате лось погиб, мужчина от госпитализации отказался», – сообщается на
Фото: @ssnmp_baranovichi
Фото: @ssnmp_baranovichi
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ДТП произошло около полуночи 2 июня 2018 года. Мужчина на автомобиле «Форд» ехал со стороны Минска, внезапно на трассу выбежал лось. После столкновения машину...
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