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Министры финансов G7 обрушились с критикой на США

03.06.2018 15:05 — Разное | Ежедневник  
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Министры финансов G7 обрушились с критикой на США

Встреча министров финансов стран «Большой семерки» в Канаде 2 июня 2018 года. Фото: Reuters

Министры финансов из стран «большой семерки» — ближайших союзников США. обеспокоены и разочарованы решением Вашингтона ввести новые пошлины на ввоз стали и алюминия.

По итогам встречи министров финансов стран «Большой семерки» (G7) в Канаде, куда, помимо США, входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада, шесть стран — членов этого объединения выразили «обеспокоенность и разочарование» в связи с решением Соединенных Штатов ввести новые пошлины на ввоз в страну стали и алюминия из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Соответствующее заявление, сделанное представителями G7, приводит Reuters.

«Министры финансов и руководители Центральных банков [из стран «Большой семерки»] потребовали, чтобы министр финансов США сообщил о нашей единодушной обеспокоенности и разочаровании [решением Вашингтона ввести новые пошлины]», — говорится в заявлении глав ведомств. Его, как уточняет Reuters, озвучил представитель Канады. «Министры и главы Центральных банков договорились, что обсуждение этой проблемы должно продолжиться и на саммите лидеров [стран G7] в Квебеке», — добавил он, заметив, что там участникам встречи уже будет необходимо предпринять «решительные действия».

При этом министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя в беседе с журналистами сложившуюся ситуацию, заявил, что у Соединенных Штатов есть всего несколько дней, чтобы не спровоцировать торговую войну со своими союзниками. Для этого, по мнению французского главы ведомства, США «должны сделать шаг к деэскалации напряженности в отношении тарифов». В противном же случае ЕС, как подчеркнул Ле Мэр, уже готов принять контрмеры против новых пошлин США.
 
 
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Министры финансов из стран «большой семерки» — ближайших союзников США. обеспокоены и разочарованы решением Вашингтона ввести новые пошлины на ввоз стали и...
 
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