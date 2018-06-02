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На Кубе примут новую конституцию

03.06.2018 15:17 — Разное | СТВ  
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Новости Кубы. На Кубе появится новая конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе примут новую конституцию

Среди ожидаемых изменений – ограничение пребывания во главе страны двумя пятилетними сроками, разрешение частной собственности и капиталистической модели занятости, а также возможная легализация однополых браков.

На Кубе примут новую конституцию

Возглавит парламентскую комиссию по реформированию первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро. Нынешняя конституция Кубы была принята в 1976 году, и изменения в нее вносили уже дважды – в 1992 и 2002 годах.

На Кубе примут новую конституцию

 
 
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Новости Кубы. На Кубе появится новая конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди ожидаемых изменений – ограничение пребывания во главе...
 
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