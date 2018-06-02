|
На Кубе примут новую конституцию
Новости Кубы. На Кубе появится новая конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди ожидаемых изменений – ограничение пребывания во главе страны двумя пятилетними сроками, разрешение частной собственности и капиталистической модели занятости, а также возможная легализация однополых браков.
Возглавит парламентскую комиссию по реформированию первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро. Нынешняя конституция Кубы была принята в 1976 году, и изменения в нее вносили уже дважды – в 1992 и 2002 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Кубы. На Кубе появится новая конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди ожидаемых изменений – ограничение пребывания во главе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)