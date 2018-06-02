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Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

03.06.2018 14:57 — Разное | СТВ  
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Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Участники принялись блокировать дороги, жечь покрышки и требовать отставки правительства.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Акции протеста стали ответом на планы правительства ввести новую систему начисления подоходного налога. Специалисты считают, что подобные изменения нанесут ущерб бедным и среднему классу. В последние годы в Иордании неуклонно росли цены. Страна в 9 с половиной миллионов жителей обременена нищетой и безработицей.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

 
 
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Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрации быстро переросли в...
 
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