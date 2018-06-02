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В Минске горела многоэтажка: эвакуированы 12 человек
Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минске горел одиннадцатиэтажный дом.
Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось в двухкомнатной квартире на верхнем этаже.
Спасатели эвакуировали 12 человек. Никто не пострадал.
Устанавливается причина загорания.
Весной 2018 года в Жлобине горела девятиэтажка.
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Новости Беларуси. Вечером 2 июня в Минске горел одиннадцатиэтажный дом. Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание началось в двухкомнатной квартире на верхнем...
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