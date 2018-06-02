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Падение произошло из-за обрыва стропы: новые подробности крушения паратрайка в деревне Лошаны

03.06.2018 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Инцидент с падением паратрайка в небе над Минским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Падение произошло из-за обрыва стропы: новые подробности крушения паратрайка в деревне Лошаны

В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина

В лесу у деревни Лошаны вечером 2 июня упал легкий летательный аппарат. Причины крушения сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации падение произошло из-за обрыва стропы. На месте ЧП работали специалисты МЧС. Они и оказали первую помощь пилоту, он отделался незначительной травмой плеча. Паратрайк – аппарат, который можно сравнить с летающим велосипедом.

 
 
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Новости Беларуси. Инцидент с падением паратрайка в небе над Минским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минском районе упал паратрайк....
 
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