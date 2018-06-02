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Падение произошло из-за обрыва стропы: новые подробности крушения паратрайка в деревне Лошаны
Новости Беларуси. Инцидент с падением паратрайка в небе над Минским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лесу у деревни Лошаны вечером 2 июня упал легкий летательный аппарат. Причины крушения сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации падение произошло из-за обрыва стропы. На месте ЧП работали специалисты МЧС. Они и оказали первую помощь пилоту, он отделался незначительной травмой плеча. Паратрайк – аппарат, который можно сравнить с летающим велосипедом.
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Новости Беларуси. Инцидент с падением паратрайка в небе над Минским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минском районе упал паратрайк....
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