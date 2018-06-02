Телеведущая Ассоль Молдокматова в своем инстаграме сообщила о ДТП, в котором погибла «Миссис мира» Сания Шакирова.



Сания Шакирова. Фото: missisworld.ru

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии „Миссис Мира — 2018“ кыргызстанка Сания Шакирова … мама троих детей», — написала Модокматова.

Представители правоохранительных органов подтвердили гибель Шакировой, передает 24.kg .

«Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Ведется разбирательство произошедшего», — сообщили в полиции.



Фото: пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

Международный конкурс красоты Miss Universe Beauty проходил под патронажем модельера Пьера Кардена с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань. Шакирова победила в номинации Missis world.