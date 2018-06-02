Судно с мигрантами затонуло у берегов курортной Антальи

У берегов южной турецкой провинции Анталья потерпело крушение судно с мигрантами.



Погибли около девяти человек, ещё один пропал без вести. Пятерых удалось спасти. Это не первый случай гибели мигрантов вблизи Турции. Люди пытаются морским путём попасть к европейским берегам. Как правило, с побережья Эгейского моря они стремятся в Грецию, реже - с Черноморского побережья в Болгарию и Румынию.