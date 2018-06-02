﻿ Must-have набор московского миллениала стоит $3.355 (без гироскутера). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Must-have набор московского миллениала стоит $3.355 (без гироскутера)

03.06.2018 14:36 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Нелегко приходится московским миллениалам: Москва вошла в тройку самых дорогих городов для покупки «необходимой» экипировки. Согласно исследованиям, она обойдется в 3.355 долларов, пишет «Нож». Это обязательный набор-2018 из iPhone Х, ноутбука, подписки на Netflix, джинсов, кроссовок, биг-мака, чашки кофе и трех авокадо.

В сравнении участвовало 11 городов: Нью-Йорк, Париж, Лондон, Цюрих, Дубай, Гонконг, Йоханнесбург, Москву, Бангкок, Буэнос-Айрес и Торонто. Москву обогнали лишь Йоханнесбург (ЮАР) и Буэнос-Айрес (Аргентина). Южноамериканская столица вырвалась на первое место благодаря высоким ценам на смартфон: там он стоит 2243 долларов, что гораздо больше остальных городов.

Великолепно чувствуют себя миллениалы в Дубае и Гонконге: must-have набор там стоит 2.004 и 1.825 долларов соответственно. Точные цены указаны в сравнительной таблице. 


Читайте по теме: Единороги, скатерть-самобранка и работа в поле – что хочет видеть поколение Z в офисах будущего

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нелегко приходится московским миллениалам: Москва вошла в тройку самых дорогих городов для покупки «необходимой» экипировки. Согласно исследованиям, она...
 
Новости дня
Новости разные
 
На именитую наставницу сборной России рухнули декорации во время ЧЕ по художественной гимнастике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика