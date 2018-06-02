Must-have набор московского миллениала стоит $3.355 (без гироскутера)

Нелегко приходится московским миллениалам: Москва вошла в тройку самых дорогих городов для покупки «необходимой» экипировки. Согласно исследованиям, она обойдется в 3.355 долларов, пишет «Нож». Это обязательный набор-2018 из iPhone Х, ноутбука, подписки на Netflix, джинсов, кроссовок, биг-мака, чашки кофе и трех авокадо.

В сравнении участвовало 11 городов: Нью-Йорк, Париж, Лондон, Цюрих, Дубай, Гонконг, Йоханнесбург, Москву, Бангкок, Буэнос-Айрес и Торонто. Москву обогнали лишь Йоханнесбург (ЮАР) и Буэнос-Айрес (Аргентина). Южноамериканская столица вырвалась на первое место благодаря высоким ценам на смартфон: там он стоит 2243 долларов, что гораздо больше остальных городов.

Великолепно чувствуют себя миллениалы в Дубае и Гонконге: must-have набор там стоит 2.004 и 1.825 долларов соответственно. Точные цены указаны в сравнительной таблице.