|
Как прошел День Швеции в Минске (фото)
>
Вчера в Верхнем городе был День Швеции, который открыл сезон национальных праздников. На сцене у Ратуши выступили Jay-Jay Johanson и экс-солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен, Akute и кавер-бэнд Петра Клюева. Electrolux устроил мастер-классы по приготовлению еды с дегустацией, а любой желающий мог узнать про традиции празднования Середины лета в Швеции. Для взрослых гостей группа компаний Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment и Scania демонстрировали последние модели техники, а для детей работала специальная площадка, которую помогала строить Ikea. А мы сделали и собрали фотографии скандинавской субботы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)