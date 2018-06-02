Как прошел День Швеции в Минске (фото)

Вчера в Верхнем городе был День Швеции, который открыл сезон национальных праздников. На сцене у Ратуши выступили Jay-Jay Johanson и экс-солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен, Akute и кавер-бэнд Петра Клюева. Electrolux устроил мастер-классы по приготовлению еды с дегустацией, а любой желающий мог узнать про традиции празднования Середины лета в Швеции. Для взрослых гостей группа компаний Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment и Scania демонстрировали последние модели техники, а для детей работала специальная площадка, которую помогала строить Ikea. А мы сделали и собрали фотографии скандинавской субботы.

Публикация от Valeri Gold (@valeri_elka) 3 Июн 2018 в 2:12 PDT

Публикация от _Jane_ (@evgeniya_khut) 2 Июн 2018 в 3:18 PDT

Публикация от @samy_cymus 2 Июн 2018 в 3:25 PDT