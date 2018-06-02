ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 лет назад белорусы узнали о расстрелах в Куропатах

03.06.2018 15:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
3 июня 1988 года в газете «Літаратура і мастацтва» вышла статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты — дорога смерти». Авторы рассказали о том, что в урочище под Минском проходили массовые расстрелы людей.  В 1988 году именно в этот день прошел массовый антисоветский митинг, организованный Белорусским Народным Фронтом.

30 лет назад белорусы узнали о расстрелах в Куропатах
Тридцать лет назад известие об открытии массового захоронения жертв НКВД в Куропатах на окраине Минска вызвало настоящий информационный взрыв. Узнав правду о Куропатах, люди пришли в урочище, чтобы почтить память тысяч соотечественников, расстрелянных в этом месте в годы сталинских репрессий. Тогда впервые за десятилетия жизни в составе СССР и подпольной борьбы за независимость белорусы открыто подняли национальный бело-красно-белый флаг.

Но с каждым годом память об этой трагедии исчезает. Молчание государства привело к тому, что молодые люди не знают, какую роль сыграло в истории Беларуси это страшное место.

«3 июня 88 была напечатана статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева, которая изменил Беларусь. «У нас есть немало величественных памятников жертвам немецкого фашизма, но нет ничего, что напоминало бы поколениям о жертвах сталинизма. Это неправильно и непростительно» - писал Василь Быков в предисловии. И через 26 лет власти не сделали ничего. Кресты в Куропатах поставил народ. Поэтому - народный мемориал», - вспоминал в фейсбуке политик и бывший депутат Верховного Совета Сергей Наумчик.


Урочище Куропаты, расположенное недалеко от Минска, известно как место массовых расстрелов. В апреле 1988 года во время археологических раскопок в лесном массиве Куропаты были найдены останки людей. Эти факты стали широко известны благодаря деятельности историка, лидера Белорусского Народного Фронта Зенона Позняка и общественной организации «Мартиролог Беларуси». В июне 1988 была создана правительственная комиссия, и прокуратурой БССР возбуждено уголовное дело по обнародованным фактам.

В процессе расследования, что подтверждено в информационном сообщении Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, установлено, что там с 1937 по 1941 сотрудники НКВД расстреливали репрессированных жителей Беларуси. По разной информации в Куропатах захоронено до 30 тысяч человек (отдельные историки говорят о 100 и даже 250 тысячах человек). Однако при власти Лукашенко официальная пропаганда начала опровергать эти факты, подтвержденные государственными комиссиями в 1990-е гг.

В 1988 году в Куропаты впервые пришли десятки тысяч человек, чтобы поклониться памяти жертв. Именно с мемориальных митингов началась история Белорусского Народного Фронта «Адраджэньне». В начале ноября 1988 года многотысячный митинг у Московского кладбища в Минске и шествие к Куропатам, приуроченные ко дню поминания предков Дзяды, были разогнаны с помощью брандспойтов и слезоточивого газа тогдашней коммунистической властью БССР.

По куропатскому делу за последние 20 лет было проведено 4 официальных следствия по требованию разных общественных организаций. Работали специалисты из Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, ученые. Все они пришли к однозначному заключению, что расстрелы там велись органами НКВД до начала войны 1941-45 годов. Заключение последнего следствия до сих пор не опубликовано.


 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня 1988 года в газете «Літаратура і мастацтва» вышла статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты — дорога смерти». Авторы рассказали о том, что в урочище...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика