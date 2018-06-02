|
«Это был геноцид»: В Куропатах проходит митинг-реквием
В урочище Куропаты, что под Минском, в 13 часов 3 июня начался организованный КХП-БНФ и санкционированный властями митинг-реквием «День памяти о геноциде».
По подсчётам
Заместитель КХП-БНФ Юрась Беленький заявил, что Куропацкая трагедия не ушла в прошлое и может повториться — он упомянул, что министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич надевает форму НКВД (он говорит, так «выражает уважение»), а это «то же Гестапо и СС», говорит Беленький.
#1#
Организаторы митинга включили запись обращения Зенона Позняка. Глава КХП-БНФ назвала ресторан «Поедем. Поедим », который планируют открыть рядом с урочищем, «заведением бордельнога типа». Председатель партии также выразил мнение, что ресторан застрахуют, а после подожгут, «перебросив вину за поджог на националистов», передает
«Это был геноцид. Убивали по национальному признаку. Убивали белорусов. Надо помнить об этом. Ведь он [геноцид. – Прим. Belsat.eu] не остановлен – уничтожается наш язык и культура», – заявил во время своего выступления заместитель председателя КХП-БНФ Сергей Попков.
Акция проходит на фоне протестов против открытия под самым комплексом ресторана «Поедем, поедим» на территории комплекса, который ранее получил название «Бульбаш-холл».
Активисты сначала просили власти повлиять на ситуацию, а потом решили действовать самостоятельно. Они пытаются блокировать заезд машин с продуктами на территорию ресторана.
«Бизнеса здесь не будет, даже если нас будут сажать за решетку», – сказал Павел Северинец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В урочище Куропаты, что под Минском, в 13 часов 3 июня начался организованный КХП-БНФ и санкционированный властями митинг-реквием «День памяти о геноциде».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)