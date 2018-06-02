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Под Белыничами неизвестная машина насмерть сбила женщину. Водителя ищут

03.06.2018 15:37 — Разное | Tut.by  
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Вечером 2 июня на подъезде к городу Белыничи неизвестная машина насмерть сбила женщину. Водитель на авто скрылся, его теперь ищут, сообщает ОГАИ Белыничского РОВД.


Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

ДТП произошло в 20.07 напротив здания райагропромтехснаба. Автомобиль предположительно темного цвета двигался в направлении Могилева и сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить в оперативно-дежурную службу Белыничского РОВД по телефонам +375−29−749−89−65, (8 02232) 51−940, либо 102. Большую помощь может оказать запись с видеорегистратора.

 
Теги: Могилев
 
 
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Милиция ищет водителя и машину предположительно темного цвета. ДТП произошло 2 июня в 20.07.
 
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