Под Белыничами неизвестная машина насмерть сбила женщину. Водителя ищут

Вечером 2 июня на подъезде к городу Белыничи неизвестная машина насмерть сбила женщину. Водитель на авто скрылся, его теперь ищут, сообщает ОГАИ Белыничского РОВД.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

ДТП произошло в 20.07 напротив здания райагропромтехснаба. Автомобиль предположительно темного цвета двигался в направлении Могилева и сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить в оперативно-дежурную службу Белыничского РОВД по телефонам +375−29−749−89−65, (8 02232) 51−940, либо 102. Большую помощь может оказать запись с видеорегистратора.