|
Досрочные выборы в парламент проходят в Словении
Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того как премьер-министр Миро Церар заявил, что подаёт в отставку.
В выборах принимают участие 90 депутатов парламента. Первые результаты голосования станут известны в 19:30 по местному времени. Депутаты избираются на четырёхлетний срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того как премьер-министр Миро Церар заявил, что подаёт в отставку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)