Досрочные выборы в парламент проходят в Словении

Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того как премьер-министр Миро Церар заявил, что подаёт в отставку.



В выборах принимают участие 90 депутатов парламента. Первые результаты голосования станут известны в 19:30 по местному времени. Депутаты избираются на четырёхлетний срок.