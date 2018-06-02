​Лобовое столкновение грузовика и автобуса в Мексике: 11 погибших

Серьёзная дорожная авария произошла в центральной части Мексики: грузовик лоб в лоб столкнулся с автобусом. Удар оказался настолько сильным, что обе машины вылетели в овраг, зацепив по пути линии электропередач и деревья.

Многие пассажиры оказались погребены под обломками: жертвами ДТП стали 11 человек. Ещё 13 пострадали. Причина трагедии уже известна: у грузовика отказали тормоза.