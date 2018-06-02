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Члены "большой семерки" ополчились на США из-за пошлин на сталь и алюминий

03.06.2018 16:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и вовсе обвинил США в нарушении правил, которые действуют во всем мире. "Тот факт, что США перестали их придерживаться, очень удручает. А ведь подобные ситуации редко случаются у G7", - сказал он.

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Вторит своему коллеге и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, который заявил, что Вашингтону следует немедленно приложить все возможные усилия, чтобы избежать торговой войны.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин в ответ лишь заверил министров, что США добиваются только справедливой и сбалансированной торговли. Для этого они продолжат переговоры с партнерами об исключениях из правил о пошлинах. Дональд Трамп уже знает о недовольстве у других стран из "большой семерки", но его позиция в этом вопросе остается крайне жесткой.

Напомним, что с 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины, составляющие 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. В ответ ЕС подал жалобу в ВТО на действия США.

 
 
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Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и вовсе обвинил США в нарушении правил, которые действуют во всем мире. "Тот факт, что США перестали их придерживаться,...
 
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