В Киргизии в ДТП погибла миссис мира - 2018

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Известная киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова написала в своем Instagram, что трагедия случилась сегодня ночью в селе Чоктал. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Киргизии уточнили, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате ДТП один 31-летний пассажир угодил в больницу, а 30-летняя Сания Шакирова от полученных травм скончалась на месте происшествия.

У погибшей остались трое детей. В Киргизии у нее была сеть салонов красоты.