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В Киргизии в ДТП погибла миссис мира - 2018
03.06.2018 16:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: kaktus.media
Известная киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова написала в своем Instagram, что трагедия случилась сегодня ночью в селе Чоктал. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Киргизии уточнили, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
В результате ДТП один 31-летний пассажир угодил в больницу, а 30-летняя Сания Шакирова от полученных травм скончалась на месте происшествия.
У погибшей остались трое детей. В Киргизии у нее была сеть салонов красоты.
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Фото: kaktus.media Известная киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова написала в своем Instagram, что трагедия случилась сегодня ночью в селе Чоктал. В...
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