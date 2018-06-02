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В Германии возмутились словам немецкого политика о Гитлере

03.06.2018 16:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Во время своего выступления на конференции в Тюрингии Гауланд в грубых выражениях заявил, что "Гитлер и нацисты были лишь маленьким темным пятнышком в истории великой и успешной Германии".

"Мы признаем нашу ответственность за 12 лет преступлений нацистов, но история Германии длится гораздо дольше этих чертовых 12-ти лет", - сказал он в своей речи.

Естественно, что подобные слова немецкое общество восприняло крайне негативно. Одна из лидеров "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что за годы Второй мировой войны погибло пятьдесят миллионов человек, поэтому называть это время "темным пятнышком в истории" - это плевок в лицо всем жертвам и их родственникам.

Отметим, что на последних выборах в партия "Альтернатива для Германии" набрала 12,6% голосов, что стало третьим результатом.

 
 
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Во время своего выступления на конференции в Тюрингии Гауланд в грубых выражениях заявил, что "Гитлер и нацисты были лишь маленьким темным пятнышком в...
 
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