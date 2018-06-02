В Минске презентуют «Зеленый» веломаршрут





Протяженность маршрута 70 километров, путь пролегает по водно-зеленым местам Минска и занимает при средней скорости около 8 часов. Председатель правления общества Павел Горбунов рассказал порталу sb.by, что команда уже обкатала этот трек:





- Как маршрут он работает. Да, местами сложный - где-то нужно спешиваться, прокатить велосипед. Но новый путь дает возможность человеку увидеть зеленый, необычный Минск. В дальнейшем хотим предложить городу создать на месте этого веломаршрута асфальтированные велосипедные дорожки, для того чтобы он стал более удобным. Кроме того, маршрут не только прогулочный, но и транспортным, давая жителям возможность перемещаться из района в район по менее загазованным и часто более прямолинейным путям. Создание кольцевого веломаршрута заложено еще в Минской велосипедной концепции, которая была принята в 2011 году. Сейчас можно говорить, что велодорожки уже следует создавать, ведь свислочский путь перегружен - по вечерам можно наблюдать около 500 велосипедистов в час.





Экскурсия на колесах стартует около Национальной библиотеки. Здесь собираются любители велопрогулок разных возрастов. Например, один из них -- Владимир - давно на пенсии:





- Надоели велодорожки, захотелось посмотреть, где еще можно кататься в городе. Езжу на велосипеде, как только вышел на пенсию - с 2000-ых годов. Теперь этому занятию отвожу время каждый день, наматываю по сто километров. В этом году пробег в семь тысяч километров. Обычно за сезон выходит около 20 тысяч.





А вот Карина, хоть и не такой заядлый велосипедист, к движению тоже решила примкнуть:

- Сегодня выходной день, хорошая погода, почему бы не покататься? Маршрут большой - около 70 километров, попробую одолеть хотя бы половину. Силы свои оцениваю адекватно, поэтому буду стараться взять не расстоянием, а эмоциями. На велосипеде я давно, стараюсь в летний сезон ездить чаще. Например, добираюсь на работу от Уручья до Института культуры.





К слову, в Минске насчитывается около 800 тысяч велосипедов. На них передвигаются 43 процента минчан. В столице работает одна магистральная велодорожка протяженностью 27 километров и две прогулочные, которые расположены в парках 900-летия Минска (протяженностью 1,4 километра) и в Лошицком (3,1 километра), также имеется более 70 совмещенных пешеходно-велосипедных дорожек протяженностью 199 километров.