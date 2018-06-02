



Главный специалист отдела образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома Степан Млынчик, принимающий участие в спортивном празднике, рассказал, что вчера регата стартовала близ деревни Высокое Березовского района, на территории республиканского биологического заказника "Споровский", визитной карточкой которого является фестиваль по ручному сенокошению "Спораўскія сенакосы". Участники прошли более 25 километров по реке Ясельда до агрогородка Спорово Березовского района. Делясь впечатлениями после сплава, они подчеркивали, что экстрима было очень много. Организаторы "Мотольской регаты" изменили маршрут, сделав первый этап более сложным - с изгибами и поворотами, преодолением участков старого русла реки, а также лабиринтов из камышей.





Сегодня соревнования продолжаются. Второй этап - от Спорово до агрогородка Мотоль Ивановского района - более протяженный, около 30 километров. С места событий Степан Млынчик сообщил, что погода стоит замечательная:

- Участники - 17 команд - готовятся ко второму этапу регаты, который финиширует на центральном пляже в Мотоле. Победителями станут те экипажи, которые быстрее всех пройдут весь маршрут.

В программе фестиваля - спортивно-развлекательные мероприятия. Вчера вечером в палаточном лагере возле Спорово состоялись соревнования по дартсу, а также конкурс туристической песни. Сегодня участники выявляют сильнейших в первенствах по пляжному волейболу, фигурному вождению байдарки и велосипеда. Победителей ждут награды, перед ними готовятся выступить любительские коллективы. На пляже Мотоля развернуты торговые ряды.