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Один человек погиб в давке перед лицеем для девочек в Афганистане

03.06.2018 15:48 — Разное | Интерфакс  
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Одна студентка погибла и 21 пострадали в результате давки, которая образовалась перед зданием лицея для девочек Fatemeh Balkhi в городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Сообщается, что трагедия произошла в толпе претенденток на карты на участие в конкурсе по распределению на рабочие места.

Администрация центральной провинциальной больницы имени Абу Али Сино подтвердила, что в лечебное учреждение из лицея было доставлено тело одной погибшей студентки, также пострадал 21 человек. Все пострадавшие девушки. Власти провинции Балх, административным центром которой является Мазари-Шариф, не комментируют происшествие.

 
 
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Одна студентка погибла и 21 пострадали в результате давки, которая образовалась перед зданием лицея для девочек Fatemeh Balkhi в городе Мазари-Шариф на северо-западе...
 
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