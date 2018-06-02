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Президент Южной Кореи может выступить в Госдуме

03.06.2018 15:47 — Разное | Интерфакс  
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Президент Республики Корея Мун Чже Ин в рамках своего визита в Москву может получить возможность 21 июня обратиться к депутатам Государственной Думы.

С предложением к Совету Думы предоставить возможность главе государства выступить на пленарном заседании нижней палаты российского парламента обратился руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Вопрос включен в повестку Совета Думы, сообщается на ее сайте.

Его ближайшее заседание - в понедельник.

 
 
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Президент Республики Корея Мун Чже Ин в рамках своего визита в Москву может получить возможность 21 июня обратиться к депутатам Государственной Думы. С...
 
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