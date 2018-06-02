|
Президент Южной Кореи может выступить в Госдуме
Президент Республики Корея Мун Чже Ин в рамках своего визита в Москву может получить возможность 21 июня обратиться к депутатам Государственной Думы.
С предложением к Совету Думы предоставить возможность главе государства выступить на пленарном заседании нижней палаты российского парламента обратился руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Вопрос включен в повестку Совета Думы, сообщается на ее сайте.
Его ближайшее заседание - в понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Республики Корея Мун Чже Ин в рамках своего визита в Москву может получить возможность 21 июня обратиться к депутатам Государственной Думы. С...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)