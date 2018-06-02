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"Через тернии в звезды". БТРК объявляет о начале кастинга телеведущих

03.06.2018 15:37 — Разное | Интерфакс  
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Белтелерадиокомпания продолжает искать новых ведущих для телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 4", "Беларусь 5", "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь", сообщает пресс-служба БТРК.

"Мы продолжаем искать новые лица, талантливых людей, одаренных, полных уверенности и желания проявить себя в новых проектах Белтелерадиокомпании. Кастинг планируется проводить постоянно для формирования банка данных ведущих. По мере поступления заявок отбирать кандидатов будет специальная комиссия в составе руководителей телеканалов и телевизионных профессионалов медиахолдинга", – рассказал руководитель проекта "Кастинг ведущих", заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1" Сергей Шишко.

В БТРК сообщили, что участниками кастинга могут быть граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны. Возраст – от 16 лет. Основные требования к кандидатам: хорошая дикция, владение белорусским и русским языками, теле- и фотогеничность, приятная внешность, харизматичность, умение быстро запоминать текст и импровизировать.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету и заявку участника по формам, размещенным на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by в разделе "Кастинг" (здесь же можно ознакомиться с Положением о проведении кастинга ведущих), и направить эти документы на электронную почту tvr@tvr.by либо письмом по адресу: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 9, с пометкой "Кастинг ведущих".

"Встречи претендентов с профессиональным жюри будут проходить в Белтелерадиокомпании (г. Минск, ул. Макаенка, 9) по мере накопления анкет-заявок", – проинформировали в главном медиахолдинге страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Белтелерадиокомпания продолжает искать новых ведущих для телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 4", "Беларусь 5", "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь",...
 
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