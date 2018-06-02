Француженка осуждена на пожизненное лишение свободы в Ираке за членство в ИГ

Суд Ирака приговорил француженку Мелину Бугедир к пожизненному заключению за причастность к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ), сообщают в воскресенье французские СМИ.

М.Бугедир в прошлом в феврале была приговорена к семи месяцам тюремного заключения за незаконный въезд в Ирак, затем ее должны были депортировать во Францию.

Однако впоследствии суд Ирака постановил провести пересмотр ее дела и в итоге признал ее виновной в принадлежности к группировке. Судья счел, что женщина намеренно примкнула к ИГ и знала, что ее супруг собирается воевать на стороне группировки.

Сама 27-летняя француженка считает себя невиновной. Она заявила, что ее обманул супруг относительно своих планов примкнуть к ИГ в Ираке, а затем, по ее словам, мужчина угрожал ей.

"Я не поддерживаю идеологию ИГ и осуждаю действия своего супруга", - сказала она в ходе судебного заседания.

У нее четверо детей, трое старших из них в настоящее время находятся во Франции. Ее супруг был убит, предположительно, в ходе операции по освобождению Мосула.

Ранее на этой неделе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил французскому телевидению, что М.Бугедир является "террористкой ИГ, которая воевала против Ирака", и что ее нужно судить в Ираке. В ответ на это адвокаты француженки распространили письмо, в котором обвинили министра в оказании давления на систему правосудия Ирака.