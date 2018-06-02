​Фестиваль национальных культур завершается в Гродно международным пикником

В Гродно уже третий день гремит фестиваль национальных культур. Завершается культурный форум международным пикником. С центральных улиц города гулянья переместились на берега Августовского канала.

Шумно, с песнями и танцами к сцене прошли представители разных культур и творческие коллективы региона. На канале собрался буквально весь город, а обычаи смешались воедино. У моста – мелодии из Эквадора, на восточном подворье угощали чаем красавицы из гарема, на белорусском – учили молодёжь стирать и гладить по старинным технологиям. Сегодня вспомнили даже любимую британскую традицию –

устраивать куриные бега.

Праздник ещё продолжается, вечером все делегации разъедутся по домам. Уже осенью начнут подготовку к следующему фестивалю, чтобы через два года вновь встретиться в Гродно и сразиться за звание самого гостеприимного народа.