Кафе на колесах: чем угощает передвижная точка общепита в дни фестиваля

Альтернативой изощренным национальным блюдам и шумным продолжительным очередям в дни празднования XІІ Республиканского фестиваля национальных культур стал маленький и уютный кафейбус «Встреча», где можно полакомиться свежими круассанами, пышными пончиками и прочей привычной выпечкой.





В мини-кафе на колесах, стилизованном под зеленый уголок белорусской природы, никто никуда не спешит. Посетители, кажется, наслаждаются каждым глотком только что приготовленного ароматного кофе. В то время как старшее поколение обсуждает наиболее увлекательные моменты фестиваля, молодежь спешит поделиться новыми селфи и стримами в соцсетях. А бесплатный вай-фай для этого им в помощь.





Необычное новшество пришлось горожанам по вкусу. Планируется, что мобильное кафе будет принимать посетителей каждые выходные на протяжении трех летних месяцев.