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​Мировое турне Кубка ФИФА завершилось: трофей встречали в Москве болельщики и известные россияне

03.06.2018 16:44 — Разное | ОНТ  
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В России на финишную прямую вышла подготовка к большому спортивному празднику – чемпионату мира по футболу. Напомним, мундиаль стартует менее чем через две недели. А сегодня в Москве завершилось мировое турне главного трофея – Кубка ФИФА. Встречают награду торжественно, с определённым церемониалом.

За этим действием наблюдала съёмочная группа ОНТ.

С этого дня можно говорить, что праздник футбола пришёл в Россию. Главный трофей чемпионата мира – Кубок ФИФА – в Москве. На Красной площади завершился тур награды, вручаемой победителям мирового первенства. Он длился четыре месяца. За это время трофей побывал в 51-й стране.

Кубок провезли и по городам России (тур стал самым продолжительным в истории футбольного первенства).

Статуэтка преодолела 26 тысяч километров (от Калининграда до Владивостока) и побывала в 24-х городах страны-хозяйки футбольного первенства. Сегодня в Москве трофей встречали болельщики и известные россияне – послы чемпионата мира. Это знаменитые футболисты, актёры, общественные деятели. И вот что они говорили сегодня на церемонии.

Ляйсан Утяшева, чемпионка мира по художественной гимнастике, посол чемпионата мира по футболу FIFA: «Это восхитительно, потому что маленькие мальчишки могут в этот момент загадать что-то. Видя таких людей, таких футболистов, могут поверить, что это с ними может тоже такое случиться».
Павел Воля, телеведущий: «Я не большой специалист в футболе. Более того, я как россиянин буду болеть за российскую сборную, но скажу честно, я из тех болельщиков, которые болеют за гол!»

Кубок ФИФА смогут увидеть и простые москвичи, он появится в легендарном московском парке Горького. Сейчас там возводят специальный шатёр, где можно будет сделать памятную фотографию около главного футбольного трофея. Он будет под серьёзной охраной, ведь изготовлен из золота и весит больше шести килограммов. На демонстрациях для поклонников футбола будет действовать строгое правило «Руками не трогать», но, говорят, что больше никаких ограничений не будет.

В центре Москвы Кубок ФИФА пробудет ещё несколько часов. Отсюда футбольный трофей перевезут в московский аэропорт Шереметьево, в новый терминал «В», специально построенный к чемпионату мира. Награда, вместе с сотрудниками аэропорта и волонтёрами будет встречать гостей и участников соревнований. 

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
 
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