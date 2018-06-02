​Спартакиада среди представителей СМИ завершилась: спортсмены ОНТ отметились призовым местом

Сегодня в олимпийском спорткомплексе «Стайки» завершилась спартакиада среди сотрудников Министерства информации, печатных и электронных масс-медиа.

Спортивные баталии завершились перетягиванием каната. Здесь спортсмены ОНТ отметились призовым местом, ещё раз доказав, что сплочённая работа в команде приносит результаты. Состязались наши коллеги и в гиревом спорте. В общекомандном зачёте сборная ОНТ заняла второе место.

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси: «Безусловно, у людей масса занятий, каких-то дел, тем не менее они находят время поучаствовать в соревнованиях. И не просто поучаствовать, но и борются за призы! Они всерьёз заводятся! Вот эти эмоции здорово видеть. А особенно радует, что многие приезжают с детьми».

Всего соревновались 15 команд (а это более ста человек). В турнирной таблице – семь видов. По накалу страстей впереди игровые: волейбол и футбол. В копилке наших спортсменов также призовые места в кроссе и дартсе. Неплохие результаты в настольном теннисе. Несмотря на напряжённую борьбу, такая спартакиада – прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке.