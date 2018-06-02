ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Спартакиада среди представителей СМИ завершилась: спортсмены ОНТ отметились призовым местом

03.06.2018 16:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в олимпийском спорткомплексе «Стайки» завершилась спартакиада среди сотрудников Министерства информации, печатных и электронных масс-медиа.

Спортивные баталии завершились перетягиванием каната. Здесь спортсмены ОНТ отметились призовым местом, ещё раз доказав, что сплочённая работа в команде приносит результаты. Состязались наши коллеги и в гиревом спорте. В общекомандном зачёте сборная ОНТ заняла второе место.

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси: «Безусловно, у людей масса занятий, каких-то дел, тем не менее они находят время поучаствовать в соревнованиях. И не просто поучаствовать, но и борются за призы! Они всерьёз заводятся! Вот эти эмоции здорово видеть. А особенно радует, что многие приезжают с детьми».

Всего соревновались 15 команд (а это более ста человек). В турнирной таблице – семь видов. По накалу страстей впереди игровые: волейбол и футбол. В копилке наших спортсменов также призовые места в кроссе и дартсе. Неплохие результаты в настольном теннисе. Несмотря на напряжённую борьбу, такая спартакиада – прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
​Мировое турне Кубка ФИФА завершилось: трофей встречали в Москве болельщики и известные россияне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика