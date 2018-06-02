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Гамбургский аэропорт приостановил работу из-за отключения электричества
Как сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани, авиасообщение приостановлено с 10:00 по местному времени.
Причиной отключения электроснабжения стало короткое замыкание. Свет пропал во всех терминалах. В связи с этим было принято решение эвакуировать большую часть пассажиров. Идут восстановительные работы.
Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии. Его пассажирооборот составляет около 17 млн человек в год.
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Как сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани, авиасообщение приостановлено с 10:00 по местному времени.
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