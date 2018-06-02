



С отчетом об итогах социально-экономического развития района за первый квартал текущего года перед коллективом Свислочского РОВД выступил председатель районного исполнительного комитета Владимир Онищик.

Глава района остановился на выполнении основных и дополнительных доведенных показателей. Район привлекателен для инвесторов, реализуется ряд перспективных проектов. Говоря о создании в районе свободной экономической зоны, Владимир Сергеевич отметил, что этот вопрос в стадии завершения.

В первом квартале текущего года в экономику района привлечено 5,9 млн рублей инвестиций в основной капитал. На приобретение машин оборудования, транспортных средств использовано 917 тыс. рублей, или 15,6% от общего объема инвестиций.



Совершенствуется инфраструктура торговой сети района. Открыто 4 объекта розничной торговли общей площадью порядка 250 квадратных метров. Показатель по розничному товарообороту выполнен на 108,2%. Населению реализовано товаров на 8 миллионов рублей.

В первом квартале в целом по району получен 1 млн 76 тыс. чистой прибыли.



Глава района, останавливаясь на работе всех отраслей производства, подробно остановился на таком аспекте, как уровень безработицы. Отмечено, что в районе имеется 200 вакансий. Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 117 гражданам.



Присутствующих интересовали вопросы асфальтирования улиц в Свислочи, имеющих гравийное покрытие, а также дальнейшая судьба усадьбы Богуденки. Как пояснил председатель райисполкома, с появлением средств благоустраиваться в первую очередь будут более значимые участки (к примеру, возле детского сада по ул. Гагарина, магазина «АБС»). А что касается Богуденок, то этот объект будет снова выставлен на аукцион.

Марина ЯНЮК.

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