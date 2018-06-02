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Район привлекателен для инвесторов
03.06.2018 — Разное | Свислочская газета
С отчетом об итогах социально-экономического развития района за первый квартал текущего года перед коллективом Свислочского РОВД выступил председатель районного исполнительного комитета Владимир Онищик.
Глава района остановился на выполнении основных и дополнительных доведенных показателей. Район привлекателен для инвесторов, реализуется ряд перспективных проектов. Говоря о создании в районе свободной экономической зоны, Владимир Сергеевич отметил, что этот вопрос в стадии завершения.
Марина ЯНЮК.
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С отчетом об итогах социально-экономического развития района за первый квартал текущего года перед коллективом Свислочского РОВД выступил председатель...
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