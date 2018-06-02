|
Экстренная эвакуация объявлена в двух штатах США из-за природных пожаров
Соединённые Штаты Америки вновь оказались во власти огня. Природные пожары охватили сразу два соседних штата – Колорадо и Нью-Мексико. Здесь объявлена экстренная эвакуация: свои дома покинули около полутора тысяч человек.
Чтобы попасть в безопасное место, люди рискуют жизнью: пожар бушует прямо возле дороги и приближается к жилым домам. Борьба с пламенем идёт и с воздуха. И если в Колорадо и Нью-Мексико огонь только распространяется, то в Калифорнии с ним, наконец, удалось справиться: накануне стало известно, что окончательно потушен пожар «Томас», который бушевал в штате более полугода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединённые Штаты Америки вновь оказались во власти огня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)