​Экстренная эвакуация объявлена в двух штатах США из-за природных пожаров

Соединённые Штаты Америки вновь оказались во власти огня. Природные пожары охватили сразу два соседних штата – Колорадо и Нью-Мексико. Здесь объявлена экстренная эвакуация: свои дома покинули около полутора тысяч человек.

Чтобы попасть в безопасное место, люди рискуют жизнью: пожар бушует прямо возле дороги и приближается к жилым домам. Борьба с пламенем идёт и с воздуха. И если в Колорадо и Нью-Мексико огонь только распространяется, то в Калифорнии с ним, наконец, удалось справиться: накануне стало известно, что окончательно потушен пожар «Томас», который бушевал в штате более полугода.