Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10-16 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 24-30 градусов.
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Жаркая погода с грозами прогнозируется 4 июня в разных частях Беларуси
03.06.2018 16:58 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10-16 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 24-30 градусов.
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Грозы ожидаются 4 июня по северу Беларуси, местами по южной части максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла, сообщили в Белгидромете.
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