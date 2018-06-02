В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»

Третий по счету молодёжный конкурс «Берестейская радуга» собрал талантливые танцевальные коллективы в Театре эстрады парка. Организаторами конкура выступили Брестский горисполком и администрация Ленинского района. Юные артисты показали свои лучшие танцевальные композиции. И, как результат, коллективы получили заслуженные награды в различных номинациях.



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Жюри определило следующих победителей:

1. Образцовый ансамбль мажореток «Viktory», руководители Ирина Рыбачук и Татьяна Харькова. 2. Центр современного танца «Шакира», руководитель Ирина Ярошик, тренер - Марина Зайцева. 3. Гимназия № 3 г. Бреста, руководитель Наталья Фейгина. 4. Хореографическая студия «Элизиум», руководитель – Антонина Кондратьева. 5. Школа-студия танца «РайзДэнс». Руководитель – Елена Проваторова. 6. Школа танца «Менада», хореограф – Марина Емельянова. 7. Хореографический коллектив Гимназии № 3 г. Бреста, руководитель Олег Папазов.

В концерте принял участи вокальный ансамбль «Бэби-бум» творческого центра «АртПиппер», который подарил всем песню «Хорошее настроение».



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Пусть такое солнечное настроение сохранится у всех надолго!

С каждым годом всё новые и новые звёздочки зажигаются на творческом небосклоне Ленинского района. И мы не перестанем восхищаться талантом ребят из разных творческих коллективов.