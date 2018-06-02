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В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»
03.06.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест
Третий по счету молодёжный конкурс «Берестейская радуга» собрал талантливые танцевальные коллективы в Театре эстрады парка. Организаторами конкура выступили Брестский горисполком и администрация Ленинского района. Юные артисты показали свои лучшие танцевальные композиции. И, как результат, коллективы получили заслуженные награды в различных номинациях.
Жюри определило следующих победителей:
В концерте принял участи вокальный ансамбль «Бэби-бум» творческого центра «АртПиппер», который подарил всем песню «Хорошее настроение».
Пусть такое солнечное настроение сохранится у всех надолго!
С каждым годом всё новые и новые звёздочки зажигаются на творческом небосклоне Ленинского района. И мы не перестанем восхищаться талантом ребят из разных творческих коллективов.
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В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»
Третий по счету молодёжный конкурс «Берестейская радуга» собрал талантливые танцевальные коллективы в Театре эстрады парка. Организаторами конкура выступили...
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