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В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»

03.06.2018 17:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Третий по счету молодёжный конкурс «Берестейская радуга» собрал талантливые танцевальные коллективы в Театре эстрады парка. Организаторами конкура выступили Брестский горисполком и администрация Ленинского района. Юные артисты показали свои лучшие танцевальные композиции. И, как результат, коллективы получили заслуженные награды в различных номинациях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56084.php

В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»

Жюри определило следующих победителей:

1.    Образцовый ансамбль мажореток «Viktory», руководители Ирина Рыбачук и Татьяна Харькова.

2.      Центр современного танца «Шакира», руководитель Ирина Ярошик, тренер - Марина Зайцева.

3.    Гимназия № 3 г. Бреста, руководитель Наталья Фейгина.

4.    Хореографическая студия «Элизиум», руководитель – Антонина Кондратьева.

5.     Школа-студия танца «РайзДэнс». Руководитель – Елена Проваторова.

6.    Школа танца «Менада», хореограф – Марина Емельянова.

7.    Хореографический коллектив Гимназии № 3 г. Бреста, руководитель Олег Папазов.

В концерте принял участи вокальный ансамбль «Бэби-бум» творческого центра «АртПиппер», который подарил всем песню «Хорошее настроение».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56084.php

В городском парке состоялся гала-концерт танцевальных коллективов Ленинского района на приз «Хрустальный башмачок»

Пусть такое солнечное настроение сохранится у всех надолго!

С каждым годом всё новые и новые звёздочки зажигаются на творческом небосклоне Ленинского района. И мы не перестанем восхищаться талантом ребят из разных творческих коллективов.

 
Теги: Брест
 
 
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Третий по счету молодёжный конкурс «Берестейская радуга» собрал талантливые танцевальные коллективы в Театре эстрады парка. Организаторами конкура выступили...
 
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