БАТЭ расторг контракт с главным тренером

В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом, сообщает пресс-служба борисовского клуба.

Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее.