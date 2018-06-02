​Благотворительный эксперимент в Гомеле: свой бизнес в сельском хозяйстве помогают открыть украинским беженцам

Маленький бизнес на земле для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В Гомельской области благотворительный эксперимент по открытию своего дела украинскими гражданами перешёл в новую фазу. От торговли и услуг – к сельскому хозяйству. На выделенные средства переселенцы из Донецкой и Луганской областей теперь открывают небольшие тепличные хозяйства прямо на приусадебных участках. Выращивают овощи: помидоры, огурцы, баклажаны, перец.

Это альтернативный вариант для тех, кому по разным причинам не подошли вакансии на бирже труда. При деле уже 72 семьи. В основном это те, кто покинул родину из-за неспокойной обстановки.

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста: «Наши инициативы – это словно дополнение к тому, что дало им государство. Это даёт им возможность больше интегрироваться в наше общество, это помогает им почувствовать себя, как будто они дома».

Гомельская область получила 200 грантов для переселенцев (800 евро на человека на стартовые затраты). Главное условие – наличие бизнес-плана. В приоритете – малообеспеченные и многодетные семьи. Напомним, только Гомельщина за три года приняла свыше десяти тысяч граждан Украины.