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За три года выбиться в лидеры отрасли. Секрет успеха Мозырского опытного лесхоза — репортаж СТВ
Новости Беларуси. Мозырский опытный лесхоз признан лучшим экспортёром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2017 году предприятие поставило своим иностранным партнёрам продукцию на сумму свыше 5 миллионов долларов. Причём почти половина экспорта – это результат глубокой переработки древесины, организованной самим лесхозом.
Вот она, минута славы. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер года». Мозырский опытный лесхоз лучший в отрасли. 5 миллионов 263 тысячи долларов экспортной выручки в 2017 году. За этими сухими цифрами кроется настоящий трудовой подвиг сотен людей.
Виктор Бутьковец, начальник лесопункта Мозырского опытного лесхоза:
К разработкам бурелома в середине 2017 года добавились насаждения усыхающие из-за нашествия короеда. Заготовить в кратчайшие сроки и не дать превратиться в дрова нужно было древесину на рекордной площади в полторы тысячи гектаров.
Максимальная загрузка собственного производства пиломатериалов дала 650 тысяч долларов выручки.
Александр Добриян, СТВ:
Хозяйский подход и своевременные инвестиции. Такую тактику выбрал для своего предприятия молодой руководитель Андрей Марачковский. Для того чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли ему понадобилось всего 2 года напряжённой работы.
Андрей Марачковский, директор Мозырского опытного лесхоза:
Уже в 2018 году заработает новый цех переработки крупнотоварной древесины. А до 2020 года – сушильные камеры и производство топливных пелет. Таким образом, лесхоз будет обладать не только замкнутым циклом, но и выйдет на безотходную переработку древесины.
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Новости Беларуси. Мозырский опытный лесхоз признан лучшим экспортёром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году предприятие поставило...
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