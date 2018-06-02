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Куриные бега и поедание сосисок на скорость. Как проходит заключительный день фестиваля национальных культур в Гродно?
Новости Беларуси. 12 фестиваль национальных культур в Гродно уходит в историю. Заключительный день карнавала проходит на Августовском канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время на природе участники проводят с танцами, песнями и развлечениями. Им предлагают испытать удачу в настоящих куриных бегах или в конкурсе на скоростное поедание сосисок, прокатиться на теплоходах и катамаранах.
Продолжают работу тематические национальные подворья и город мастеров, сувениры с которого отправятся в десятки стран. Нынешний фестиваль собрал небывалое количество туристов.
Марлон Венегас, участник фестиваля:
Светлана Дилятник, Жанна Корчевная, туристы:
Ближе к вечеру 3 июня наступит момент романтичного прощания с фестивалем национальных культур. Представители всех диаспор спустят на гладь Августовского канала светящиеся водные фонарики.
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Куриные бега и поедание сосисок на скорость. Как проходит заключительный день фестиваля национальных культур в Гродно?
Новости Беларуси. 12 фестиваль национальных культур в Гродно уходит в историю. Заключительный день карнавала проходит на Августовском канале, сообщили в программе...
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