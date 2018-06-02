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Маршрут по «зелёным» местам столицы: как в Минске отмечают День велосипеда?
Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси отмечают день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По этому случаю любители двухколесного транспорта презентовали уникальный маршрут. Трасса проходит исключительно по «зеленой» части города: парки, зоны отдыха и водоемы.
Стартовали участники возле Национальной библиотеки. Велосипедисты преодолеют 70 километров. Во время заезда организаторы проводят тематические экскурсии. Любителям здорового образа жизни рассказывают о развитии велодвижения в стране.
Массовый заезд будет проходить в течение дня. Присоединиться к веломарафону может каждый.
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Новости Беларуси. 3 июня в Беларуси отмечают день велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю любители двухколесного транспорта...
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