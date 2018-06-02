﻿ Во время ЧЕ по художественной гимнастике на Ирину Винер-Усманову упал щит. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время ЧЕ по художественной гимнастике на Ирину Винер-Усманову упал щит

03.06.2018 15:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. 2 июня в испанском Гвадалахаре на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову упал пластиковый щит. Женщина не пострадала.  

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл во время чемпионата Европы по художественной гимнастике.  

Щит упал над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. На месте падения находилась Винер-Усманова. Женщина наблюдала за выступлением российской спортсменки.  

Отмечается, что президент ВФХГ не получила каких-либо травм.  

Соревнования были прерваны на пять минут, после чего продолжились.  

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 2 июня в испанском Гвадалахаре на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову упал пластиковый щит. Женщина...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Через тернии в звезды". БТРК объявляет о начале кастинга телеведущих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика