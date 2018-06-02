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Во время ЧЕ по художественной гимнастике на Ирину Винер-Усманову упал щит
Новости России. 2 июня в испанском Гвадалахаре на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову упал пластиковый щит. Женщина не пострадала.
Как
Щит упал над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. На месте падения находилась Винер-Усманова. Женщина наблюдала за выступлением российской спортсменки.
Отмечается, что президент ВФХГ не получила каких-либо травм.
Соревнования были прерваны на пять минут, после чего продолжились.
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Новости России. 2 июня в испанском Гвадалахаре на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову упал пластиковый щит. Женщина...
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