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Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

03.06.2018 15:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Общий диктант собрал более 450 минчан. Акцию посвятили юбилею первого белорусского букваря. Его выпустили ровно четыре столетия назад. Отрывок диктанта уникален тем, что пишется по-новому, еще неопубликованному роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Людмила Рублевская, поэтесса, литературный критик:
Спадзяюся, што ўдзельнікі дыктоўкі захочуць пасля прачытаць, магчыма, які-небудзь раман пра Пранціша Вырвіча, можа проста зацікавяца тым, што робіцца сення ў беларускай літаратуры. А ў ей сення шмат цікавага адбываецца.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Анна Ярмольчик:
Я лічу, што беларуская мова вельмі важная для нас. Па-першае, наша краіна называецца Рэспубліка Беларусь. Мы грамадзяне гэтай краіны, таму трэба не толькі размаўляць па-руску, але ж і добра валодаць беларускай моваю.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Для тех, кто хотел принять участие, но не смог приехать – была организована интернет-трансляция. Уже с первых секунд диктанта было около пятидесяти онлайн-зрителей. В течение 5 дней работы минчан проверят профессиональные филологи. Все участники получат по электронной почте свои результаты и электронные сертификаты.

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан

 
 
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Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий диктант собрал более 450...
 
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