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Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан
Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общий диктант собрал более 450 минчан. Акцию посвятили юбилею первого белорусского букваря. Его выпустили ровно четыре столетия назад. Отрывок диктанта уникален тем, что пишется по-новому, еще неопубликованному роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской.
Людмила Рублевская, поэтесса, литературный критик:
Анна Ярмольчик:
Для тех, кто хотел принять участие, но не смог приехать – была организована интернет-трансляция. Уже с первых секунд диктанта было около пятидесяти онлайн-зрителей. В течение 5 дней работы минчан проверят профессиональные филологи. Все участники получат по электронной почте свои результаты и электронные сертификаты.
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Общий диктант по белорусскому языку в Национальной библиотеке. Проверить свои знания захотели более 450 минчан
Новости Беларуси. Знания по белорусскому языку проверили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий диктант собрал более 450...
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