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Процессии в честь праздника Божьего Тела собрали тысячи паломников в Минске

03.06.2018 17:30 — Разное | ОНТ  
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По всей Беларуси сегодня проходят процессии Божьего Тела. Этим торжеством верующие отмечают один из главных праздников католической церкви. Тысячи паломников собрались в столице. «Нулевой» километр – костёл Пресвятой Троицы на Золотой Горке. Литургия Слова и – в добрый путь!

Впереди крестного хода – Апостольский нунций в нашей стране. Посланник Ватикана Габор Пинтор с дароносицей – символом Тела и Крови Христовой. Указывала дорогу пилигримам фигура небесного покровителя Беларуси. Сейчас разрабатывается проект национального санктуария Святого Михаила Архангела. Четыре остановки по сторонам света, четыре алтаря под открытым небом –аллегория стихий: огня, воды, земли и воздуха. Духовенство читало отрывки из Евангелий поочерёдно (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна). По всему маршруту – молитвенное пение за малую и большую Родину.

Участвуют в шествии семьями. Особое значение у Корпус Кристи (официальное название торжества) – для детей, которые впервые принимают причастие. Они в белых одеждах (означают чистоту души и помыслов). Остановка у костёла Святых Симеона и Елены. Самому известному храму Минска возвращают первозданный вид. Первый этап реставрации завершится к осени. Водрузят колокола, снятые в эпоху атеизма. Конечная точка процессии – Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии. Прихожане верят, что цветы и берёзовые ветки, освящённые сегодня, приобретают целебные свойства.

Подробности – в видеоинформации

 
Теги: Минск
 
 
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​По всей Беларуси сегодня проходят процессии Божьего Тела.
 
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