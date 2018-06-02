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Внучки Лукашенко выиграли еще один музыкальный конкурс

03.06.2018 15:53 — Разное | Партизан  
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Внучки Александра Лукашенко Дарья и Настя выиграли очередной музыкальный конкурс.

Об этом свидетельствует плакат, размещенный в минской музыкальной школе №10 имени Евгения Глебова, где обучаются девочки. Сестер вместе с другими победителями конкурсов поздравляет администрация учебного заведения.

Дарья Лукашенко завоевала гран-при за свое сольное выступление и вместе с Настей получила также диплом первой степени за выступление в дуэте, сообщает "Наша Нива".



Девочки также являются обладательницами гран-при международных музыкальных конкурсов в Италии ( "Amicci dela Musica"), России ( "Серебряный камертон" в Санкт-Петербурге), Франции (конкурс пианистов Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже).

Их фортепианному дуэту присуждена премия специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи 2015 года.

 
 
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Внучки Александра Лукашенко Дарья и Настя выиграли очередной музыкальный конкурс.
 
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