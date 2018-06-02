В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три члена экипажа МКС вернулись на Землю В капсуле приземлилиь космонавт из России Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они пробыли на станции 168 дней. В Центре...

В капсуле приземлилиь космонавт из России Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они пробыли на станции 168 дней.В Центре управления полетами рассказали, что члены экипажа чувствуют себя хорошо, их эвакуировали из капсулы.Шкаплеров, оказавшись на Земле, первым делом попробовал свежую черешню. Он также привез на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Его доставил на станцию другой российский космонавт Олег Артемьев. Мяч будут использовать во время первой игры чемпионата.