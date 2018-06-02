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Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

03.06.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В капсуле приземлилиь космонавт из России Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они пробыли на станции 168 дней.

В Центре управления полетами рассказали, что члены экипажа чувствуют себя хорошо, их эвакуировали из капсулы. 

Шкаплеров, оказавшись на Земле, первым делом попробовал свежую черешню. Он также привез на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Его доставил на станцию другой российский космонавт Олег Артемьев. Мяч будут использовать во время первой игры чемпионата.


 
 
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В капсуле приземлилиь космонавт из России Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они пробыли на станции 168 дней. В Центре...
 
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