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В Китае рак убежал из кастрюли на кухне ресторана. Его оставили жить
03.06.2018 17:56 — Разное | Беларусь Сегодня
На видео видно, что, когда левая клешня рака уже попадает в кастрюлю с кипятком, он быстро откусывает ее правой. Клешня падает в суп, а рак получает шанс убежать.
Разместивший ролик в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже рассказал, что забрал смелого рака себе в качестве домашнего питомца.
Остается непонятным, специльно ли рак отрезал клешню или случайно; вероятно, она мешала ему, так как уже была обездвижена.
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На видео видно, что, когда левая клешня рака уже попадает в кастрюлю с кипятком, он быстро откусывает ее правой. Клешня падает в суп, а рак получает шанс убежать. ...
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