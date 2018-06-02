В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае рак убежал из кастрюли на кухне ресторана. Его оставили жить‍ На видео видно, что, когда левая клешня рака уже попадает в кастрюлю с кипятком, он быстро откусывает ее правой. Клешня падает в суп, а рак получает шанс убежать. ...

На видео видно, что, когда левая клешня рака уже попадает в кастрюлю с кипятком, он быстро откусывает ее правой. Клешня падает в суп, а рак получает шанс убежать.Разместивший ролик в китайской соцсети Weibo пользователь Jiuke позже рассказал, что забрал смелого рака себе в качестве домашнего питомца.Остается непонятным, специльно ли рак отрезал клешню или случайно; вероятно, она мешала ему, так как уже была обездвижена.