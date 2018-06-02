Солнце, брызги и горки. Как минчане открывали летний сезон в аквапарке

Сегодня в Минске заработал аквапарк Dreamland . Это по-прежнему единственный в стране открытый аквапарк, который функционирует лишь три летних месяца. Как минчане получали первую летнюю порцию солнца, воды и экстрима на горках не уезжая из города — в фоторепортаже TUT.BY.





В этом году в Dreamland работает пять горок. Последняя — «Мультисайд» — открылась только в этом сезоне, на ней можно прокатиться наперегонки вчетвером. Четыре других горки, в том числе экстремальная (наклонена под углом 70 градусов), заработали в прошлом году. Два года до этого горки в аквапарке не работали, минчанам приходилось довольствоваться волновым бассейном и ленивой рекой.





















Цены в аквапарке остались на уровне 2017 года. Дешевле всего билет обойдется до 12.00 в будни и после 16.00 в выходные — 24 рубля. Самый дорогой билет стоит 28 рублей (если покупать его в выходной с 12.00 до 16.00). Дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут сходить в аквапарк дешевле (самый дорогой льготный билет стоит 16 рублей).





































Аквапарк будет работать с 3 июня до 31 августа без выходных при температуре +23 °С.

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