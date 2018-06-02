​Рак сбежал из кастрюли с кипятком, оторвал себе клешню и спас свою жизнь

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Рак сбежал из кастрюли с кипящей водой в одном из ресторанов в Китае, оторвал себе клешню и спас свою жизнь.

После того, как он выбрался из кастрюли, рак бежал по столу, сообщает BBC. Клиент ресторана, который заказал себе рака, после увиденного передумал его варить и есть, забрал с собой домой и поселил его в аквариуме.

Мужчина также снял видео момента побега рака из кастрюли, которым позже поделился в соцсетях.

Ролик стал вирусным, собрав уже свыше 600 тысяч просмотров.