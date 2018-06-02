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В Британии вспоминают жертв теракта на Лондонском мосту
Британцы в воскресенье вспоминают жертв теракта, произошедшего год назад на Лондонском мосту, сообщают британские СМИ.
Утром британские подданные посетили воскресную службу в Саутваркском соборе, расположенном в том же районе города, где произошел теракт, жертвами которого стали восемь человек, и почти 50 получили ранения.
Ожидается, что в 16:30 по местному времени страна проведет минуту молчания в знак памяти и скорби о жертвах. На самом Лондонском мосту спроектируют надпись, гласящую "Лондон един".
Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что происхождение жертв теракта - семеро из восьми являлись не британцами, напоминает о том, что угроза терроризма не знает границ.
"Мы намерены твердо стоять и побороть эту угрозу вместе", - сказала она.
Правительство Британии в воскресенье также заявило, что "исламистская угроза сохраняется на ее текущем, возросшем уровне на ближайшие, как минимум, два года, и может возрасти еще".
Всего в 2017 году в ходе терактов в Британии погибли 36 человек.
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Британцы в воскресенье вспоминают жертв теракта, произошедшего год назад на Лондонском мосту, сообщают британские СМИ. Утром британские подданные посетили...
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