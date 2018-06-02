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В понедельник в Беларуси ожидается до 30 градусов жары, местами – дожди и грозы
В понедельник в Беларуси максимальная температура воздуха составит 30 градусов тепла, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
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В понедельник в Беларуси максимальная температура воздуха составит 30 градусов тепла, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю...
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