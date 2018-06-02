В понедельник в Беларуси ожидается до 30 градусов жары, местами – дожди и грозы

В понедельник в Беларуси максимальная температура воздуха составит 30 градусов тепла, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В ночные часы воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля. Днем столбики термометров будут показывать плюс 25-30. Во второй половине дня в отдельных районах по северу Беларуси и Минске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.