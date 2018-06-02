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Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня
Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
В рамках мероприятия кафе и рестораны Минска предложат 5 блюд национальной кухни:
"Блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам", - проинформировали в ГУПР.
Перечисленные блюда разработаны совместно с бренд-шефом ресторанно-развлекательного комплекса "Титан".
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Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. "Неделя белорусской кухни пройдет в...
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