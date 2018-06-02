Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



"Неделя белорусской кухни пройдет в белорусской столице в 17-й раз. Участие в ней примут 77 объектов общественного питания", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия кафе и рестораны Минска предложат 5 блюд национальной кухни:

летний овощной салат с домашним творогом 220/5 - Br3,5;

холодник на кефире с печеным картофелем 250/140/2 - Br2,5;

лапуны с грудинкой и грибным соусом 150/50/60/10/7 - Br7;

мачанка с блинами 170/150/180/20/1 - Br9;

березово-медовый напиток 240/2/15 - Br2.

"Блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам", - проинформировали в ГУПР.

Перечисленные блюда разработаны совместно с бренд-шефом ресторанно-развлекательного комплекса "Титан".